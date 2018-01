Lanternas se enfrentam na Série A3 A quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3 tem seqüência nesta domingo, com sete jogos. O grande destaque será o encontro dos lanternas. Pelo Grupo 1, a Internacional pega o Paraguaçuense, em Bebedouro. Os dois times ainda não venceram até agora na competição, a Inter está na vice-lanterna, com dois pontos e o Paraguaçuense ainda não tem nenhum ponto. Pelo Grupo 2, o Osasco e a Ferroviária também em posições complicadas, jogam em Araraquara. O Osasco é o lanterna do grupo com apenas um ponto. A Ferroviária soma quatro pontos e está na vice-liderança. A esperança da Ferroviária é o técnico Pardal, que estreou bem na rodada passada, empatando com o líder Guaratinguetá, que nesta rodada pega o Palmeiras-B, no Parque Antártica. Pelo mesmo grupo, o Independente enfrenta o Taubaté e o XV de Piracicaba vai a Rio Claro pegar o time da casa. No Grupo 1, o líder Araçatuba, com 10 pontos, enfrenta o Noroeste, em Bauru. O destaque do líder é o atacante Marcos Dias que é o artilheiro da competição, com seis gols. O Sertãozinho, que está na terceira colocação, com oito pontos, enfrenta o XV de Jaú. Eis os jogos de domingo: 10 horas - Internacional x Paraguaçuense; 16 horas - Noroeste x Araçatuba; XV de Jaú x Sertãozinho; Rio Claro x XV de Piracicaba; Ferroviária x Osasco; Palmeiras B x Guaratinguetá e Independente x Taubaté. Classificação - Grupo 1 - 1) Araçatuba 10 pontos; 2) Jaboticabal 9; 3) Sertãozinho 8; 4) Barretos 6; 5) Noroeste 5; 6) XV de Jaú 4; 7) Internacional 2; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá 10 pontos; 2) Taubaté 8; 3) Independente 7; 4) XV de Piracicaba 5; 5) Palmeiras B, Rio Claro, Ferroviária 4, 8) Osasco 1.