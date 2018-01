Lanternas se enfrentam na Série B-2 Sem chances de conseguir o título e acesso à quarta divisão de 2004, Serra Negra e Itararé, se enfrentam neste sábado, às 15 horas, abrindo a 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série B2, A quinta divisão. Lanternas da competição, com nove e 11 pontos, respectivamente, os dois times não conseguiram vencer na última rodada. O Serra Negra tenta a reabilitação após a goleada de 6 a 1 sofrida no último sábado jogando contra a líder Jalesense. O Itararé, que foi disparado o melhor time da primeira fase, empatou em 2 a 2 com o Grêmio Barueri e complicou a vida do seu adversário, que ficou mais longe do conquistar uma vaga na B1 do próximo ano. Confira a 11ª rodada: sábado - 15:00 - Serra Negra x Itararé; domingo - 11:00 - Elosport x Joseense; Grêmio Barueri x Águas de Lindóia; 15:00 - Pirassununguense x Jalesense. Classificação: 1) Jalesense 20; 2) Águas de Lindóia 19; 3) Grêmio Barueri 15; 4) Joseense 12; 5) Elosport, Pirassununguense e Itararé 11; 8) Serra Negra 9.