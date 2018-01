Lanternas só cumprem tabela pela B-1 Sem chances de conquistar o título do Campeonato Paulista da Série B-1, a quarta divisão, Tupã e Capivariano, lanternas da fase final, com apenas nove pontos ganhos, se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30, na abertura da 11ª rodada da competição. Os dois times perderam na última rodada e esperam conquistar a reabilitação para encerrar a temporada em uma boa colocação. No último domingo, jogando em casa, o Capivariano foi surpreendido pelo Batatais e acabou goleado por 4 a 0. O Tupã foi a Rio Claro e tirou o Velo Clube da última posição ao perder por 3 a 1. Confira a 11ª rodada: sexta-feira - 20:30 - Tupã x Capivariano; sábado - 10:00 - Mauaense x Velo Clube; domingo - 10:00 - Ecus x Primavera; 15:00 - Batatais x Linense. Classificação: 1) Mauaense 21; 2) Primavera 17; 3) Linense 16; 4) Batatais 14; 5) Ecus 14; 6) Velo Clube 10; 7) Tupã e Capivariano 9.