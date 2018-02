Lanus conquista título inédito na Argentina O Lanus conquistou o Campeonato Argentino pela primeira vez em seus 92 anos de história, no domingo, após empatar por 1 x 1 com o poderoso Boca Juniors. O Tigre, o único time com chance de alcançar o rival, teve dois jogadores expulsos na derrota por 1 x 0 para o Argentinos Juniors. O Lanus, do subúrbio de Buenos Aires, terminou a campanha com 38 pontos em 19 jogos, quatro pontos à frente do Tigre e com sete de vantagem para o Boca, que ficou em terceiro. Precisando de apenas um empate, Lanus abriu o marcador oito minutos antes do intervalo, com o atacante José Sand, de cabeça, após cobrança de escanteio. O Boca controlou o segundo tempo, entretanto, e o atacante uruguaio Carlos Bueno teve duas boas chances de marcar após o reinício. Os campeões sul-americano conseguiram empatar aos 22 minutos, com o atacante Martin Palermo, num rebote do goleiro Mauro Bossio. Três minutos depois o Boca teve o meia colombiano Fabián Vargas expulso por uma entrada dura em Sebastian Blanco. (Por Luis Ampuero)