Lanús elimina River e se classifica na Sul-Americana

O Lanús eliminou nesta quinta-feira o River Plate da Copa Sul-Americana ao vencer em casa por 1 a 0, garantindo vaga nas oitavas de final da competição.

Na partida de volta do último duelo a ser decidido pela fase preliminar da Sul-Americana, o gol da classificação do Lanús foi marcado por Santiago Salcedo aos nove minutos do segundo tempo. No jogo de ida, o River Plate perdeu por 2 a 1.

Agora, o Lanús enfrenta a LDU, do Equador, que eliminou o Libertad, do Paraguai.

Com a derrota do River Plate, a Argentina fica sem seus dois grandes clubes na Sul-Americana, já que o Boca Juniors foi eliminado na quarta-feira pelo também argentino Vélez Sarsfield.