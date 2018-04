Lanús elimina River Plate e avança na Sul-Americana

Foi a segunda vitória do Lanús, que venceu também a partida de ida, fora de casa, por 2 a 1. O resultado aumentou a crise do River, em baixa desde a temporada passada, quando decepcionou no Campeonato Argentino e foi eliminado precocemente na Copa Libertadores. O revés aumentou a pressão sobre o técnico Nestor Gorosito.

Nesta quinta, o Lanús foi superior durante toda a partida, apesar de jogar por um empate. Sem ameaçar os donos da casa, o River até tentou sair na frente, em lances rápidos do experiente Ortega, mas mostrou fragilidade no ataque.

O gol da vitória do Lanús saiu no início do segundo tempo. Salcedo dominou a bola na marca do pênalti, girou rápido e bateu firme. O goleiro caiu mal e viu a bola entrar lentamente no canto esquerdo, aos 9 minutos. Pouco depois, Ortega sofreu falta dentro da área, mas a arbitragem não assinou a penalidade.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda não confirmou as datas dos próximos jogos, mas reservou os dias 23 e 30 de setembro e 7 de outubro para a disputa das oitavas de final.