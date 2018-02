Lanús empata com Boca e leva título do Argentino

O Lanús empatou com o Boca Juniors, por 1 a 1, neste domingo, e se sagrou campeão do campeonato nacional argentino - o Torneio Apertura. É a primeira vez que este time, de 92 anos de história, conseguiu o título. Jogando em La Bombonera, casa do Boca Juniors, o Lanús não se intimidou. Aos 37 minutos do primeiro tempo, José Sand, de cabeça, abriu o placar. Na segunda etapa, Palermo ainda empatou para o time da casa, aos 22 minutos. O resultado levou o Lanús aos 38 pontos na classificação do Apertura, ante 34 do segundo colocado, o Tigres - que neste domingo caiu diante do Argentinos, por 1 a 0. Fundado em 1915, na cidade de mesmo nome, ao sul da capital Buenos Aires, o Lanús é um clube pequeno, cujo título principal conquistado até agora era a Copa Conmebol, em 1996. Neste ano, o time argentino foi eliminado nas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana pelo Vasco.