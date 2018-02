Lanús faz história e ganha inédito título Argentino

O Lanús conquistou neste domingo o primeiro Campeonato Argentino de sua história ao empatar em 1 a 1 com o Boca Juniors, em La Bombonera, pela última rodada, e faturar o Torneio Apertura. E foi a equipe que abriu o placar, aos 38 de jogo, com José Sand acertando cabeçada após cobrança de escanteio. O veterano artilheiro Martin Palermo, aos 22 da etapa final, empatou para o Boca, que viaja ao Japão para tentar o título do Mundial de Clubes da Fifa. O Boca Juniors jogou desde os 25 da etapa final com um homem a menos, por conta da expulsão do meio-campo colombiano Fabián Vargas, ex-Internacional. Além disso, o time não teve o lateral-direito Ibarra e o zagueiro paraguaio Claudio Morel, os meias Ever Banega e Sebastián Battaglia e o atacante Rodrigo Palácio. No fim da partida, o goleiro Mauricio Caranta salvou duas vezes o Boca da derrota, defendendo chutes de Sand e Sebastián Blanco nos últimos minutos de jogo. O Lanús foi eliminado nas oitavas-de-final da Copa Sul-americana deste ano pelo Vasco da Gama. A equipe comandada por Ramón Cabreiro fechou sua participação na competição com 11 vitórias, cinco empates e três derrotas. O time também está com o melhor ataque, com 34 gols - 15 deles feitos por José Sand. O Tigre, vice-campeão, precisava superar o Argentinos Juniors e torcer por uma derrota do Lanús para disputar o título num jogo extra, mas não cumpriu seu papel e perdeu de 1 a 0 no estádio Diego Armando Maradona. O gol foi marcado por Pabol Barzola aos 12 minutos do segundo tempo, de pênalti. No entanto, a campanha de Tigre é considerada excepcional porque o time subiu na última temporada em junho, após 27 anos de ausência na elite, e manteve a base da equipe que conquistou o acesso. O técnico foi o ex-jogador do Boca Diego Cagna, em sua primeira experiência como técnico. Apenas 2.700 torcedores do Lanús acompanharam a vitória no estádio, pois a diretoria do Boca só liberou esta quantidade de ingressos. Porém, a diretoria instalou um telão no estádio Néstor Díaz Pérez para que mais pessoas vissem o jogo. Após o apito final do árbitro Sergio Pezzota, os torcedores comemoraram muito o inédito feito. Além do Lanús, apenas três equipes visitantes comemoraram títulos em La Bombonera: o River Plate, duas vezes (1942 e 1955), o Racing de Avellaneda (1949) e o Newell's Old Boys (1991), quando a equipe era comandada por Marcelo Bielsa. O Lanús termina com 38 pontos, quatro à frente do Tigre. O Boca ficou em terceiro, com 31, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Independiente, que joga ainda hoje com o Vélez e pega o Arsenal na última rodada. Também têm chances de ocupar a posição o Argentinos Juniors, com 30 e que visitará o lanterna Rosario Central, e o Banfield, que encara um desanimado River Plate fora de casa. Na semana passada, Lanús, Tigre, Boca Juniors e Gimnasia La Plata jogaram suas partidas pela última rodada.