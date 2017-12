Lapola aprova mas não garante Ronaldo O diretor de Futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, ficou empolgado com a possibilidade de Ronaldo defender o Palmeiras, conforme notícia publicada neste sábado pelo jornal italiano ?Corriere dello Sport?. O dirigente disse que seria ?muito bom? ter o atacante no elenco palmeirense, no entanto, fez uma ressalva: ?Conversei hoje com o presidente (Mustafá Contursi), e ele não falou nada a respeito?, garantiu. A transferência poderia se concretizar porque Internazionale e Palmeiras têm em comum o fato de serem patrocinados pela empresa italiana Pirelli.