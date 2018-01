Lapola confirma retorno ao Palmeiras Conforme a Agência Estado adiantou na quarta-feira passada, dia 11, Sebastião Lapola está voltando ao Palmeiras para ser o homem de confiança do presidente Mustafá Contursi nas questões relacionadas ao dia-a-dia do futebol do clube. Atualmente trabalhando em Dubai, nos Emirados Árabes, como técnico do Al Nassr, Lapola disse em entrevista à rádio Jovem Pan que manteve contato com dirigentes palmeirenses há três semanas e que, na ocasião, foi informado que o clube tem "planos ambiciosos" e necessita de mais profissionais para tocar os projetos. Com isso, pelo menos em princípio Américo Faria continuaria no clube, mas com poderes reduzidos. O contrato de Lapola com o Al Nassr termina em julho, mas ele poderá ser liberado no final de maio caso o time não se classifique para as finais da Copa do Rei. "Quero voltar a trabalhar no Brasil. Quando vim para os Emirados ofereceram-me contrato de dois anos, mas só aceitei acordo por um ano. O presidente Mustafá nem queria que eu me desligasse do Palmeiras. Ele propôs que eu me licenciasse para voltar depois."