Lapola está deixando o Palmeiras Sebastião Lapola está deixando a direção de Futebol do Palmeiras. No entanto, a confirmação só será feita oficialmente pela diretoria dentro de 30 dias. Para preservar a imagem do dirigente, o presidente Mustafá Contursi resolveu conceder a Lapola, seu escudeiro há alguns anos, um período de férias remuneradas, que termina no início de março. Alberto Strufaldi, que participou do projeto de implantação da parceria entre Palmeiras e Parmalat, Mário Gianini e Oswaldo Paschoal estão cotados para assumir o cargo. Nesta terça-feira, pela manhã, Lapola esteve no departamento financeiro, assinando a documentação de suas férias. Recebeu também parte do dinheiro referente ao período em que ficará distante do Parque Antártica, e deve viajar para os Emirados Árabes Unidos. Lapola não quis comentar o caso, mas um de seus assessores admitiu que existe a possibilidade de que não retome seu posto após o descanso de 30 dias. Márcio Araújo, responsável pela coordenação das categorias de base do clube, também deve sair. Mustafá ficou irritado ao saber que jogadores apadrinhados por ele estavam tendo privilégios na equipe júnior, caso específico do meia Juliano, sobrinho de Márcio.