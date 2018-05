Larghi celebra vitória do Atlético-MG e minimiza opção do Cruzeiro pelos reservas

O técnico Thiago Larghi não escondeu a satisfação pela vitória do Atlético-MG no clássico de sábado diante do Cruzeiro. No Independência, o time alvinegro recebeu seu maior rival e levou a melhor por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Nem mesmo a opção do adversário de escalar os reservas diminuiu a celebração do treinador pelo resultado.

"É opção deles colocar o time que for, eles têm qualidade. Se perdêssemos para um time desses seria demérito, se ganhar não tem o valor? Tem sim! O importante são os três pontos e a imposição que a gente teve. E se fosse o (time) titular, jogaríamos de igual para igual e acreditamos que a gente iria vencer da mesma maneira", declarou.

Se o placar foi magro, Larghi considerou que o resultado poderia ser ainda mais favorável ao Atlético-MG. De acordo com o treinador, o time alvinegro dominou o rival desde os primeiros minutos.

"A vitória foi construída desde o início do jogo. Fomos para cima, tivemos mais posse de bola, mais finalizações, muitas oportunidades claras de gol. A vitória foi construída no empenho do time. Temos a liderança provisória da competição, mas, de qualquer forma, estamos entre os primeiros", comentou.

De fato, o triunfo atleticano levou o time a 13 pontos, na liderança provisória da competição, podendo ser ultrapassado pelo Corinthians neste domingo. Na próxima rodada, o Atlético-MG encara o Flamengo no sábado, novamente no Independência, em confronto direto pela ponta.