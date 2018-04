Larghi comemora vitória do Atlético-MG e elogia 'volta por cima' de Róger Guedes

O técnico Thiago Larghi elogiou o desempenho coletivo do Atlético Mineiro no triunfo sobre o Vitória por 2 a 1, no domingo, e a atuação individual de Róger Guedes. O atacante marcou o segundo gol atleticano na partida disputada no Independência e ganhou elogios do treinador, para quem o jogador está "dando a volta por cima".

"O mérito é total dele, assumiu a responsabilidade e deu a volta por cima. Ele tem mérito em querer trabalhar para aproveitar a oportunidade. Vamos pensar o jogo para o próximo domingo. Não só ele, como outros. Contribuindo para o coletivo da equipe, é isso que importa", disse o treinador.

Róger Guedes chegou ao clube mineiro no início da temporada. Foi titular em suas primeiras partidas, mas acabou perdendo espaço também por questões de disciplina e relacionamento. Neste domingo, ele voltou a ganhar uma chance entre os titulares e não decepcionou.

Ao fim da partida, Larghi fez questão de destacar que a entrada de Guedes não foi um teste. "Aqui não tem lugar para teste, é um grupo experiente, qualificado, jogadores com rodagem e qualidade muito grande. Então, foi uma formação que a gente optou com base nos treinamentos e nos jogos, dentro do que o grupo vinha desempenhando. Foi uma formação em que os jogadores tiveram uma sintonia boa, um bom desempenho, e conseguimos uma boa vitória", disse o técnico.

Larghi escalou Guedes no lugar de Cazares, machucado. Mas explicou que pretende manter esta pegada mais ofensiva do Atlético nas próximas rodadas do Brasileirão - o time titular teve ainda Ricardo Oliveira, Luan e Otero.

"O perfil do Atlético é um time ofensivo, a torcida gosta que jogue para cima. Temos que respeitar as características do clube, assumir isso e fazer o melhor possível para conseguir. O Luan fez uma ótima partida como a gente pensou, ali no meio, e o time fez um grande jogo", analisou.

Após perder para o Vasco na estreia, o Atlético Mineiro conquistou sua primeira vitória neste Brasileirão no fim de semana. O time volta a campo pela competição no domingo para duelar com o atual campeão Corinthians, novamente no Independência.