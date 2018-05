Larghi esboça time do Atlético-MG, mas mantém mistério sobre Cazares

O técnico interino Thiago Larghi definiu nesta sexta-feira a escalação do Atlético-MG para encarar o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada, mas não a divulgou. Ele fechou o treino realizado na Cidade do Galo à imprensa e fez mistério sobre o time que vai a campo pela quinta rodada do Brasileirão.

A principal dúvida é em relação a Cazares, que treinou com os titulares na quarta-feira e pode aparecer na vaga de Otero. O próprio Larghi admitiu a possibilidade antes do treino, mas avisou que só definiria a escalação justamente na atividade que teve os portões fechados.

"É uma possibilidade sim. Ele vem treinando bem, mas não está definido ainda. A gente ainda vai definir, inclusive porque o pessoal que jogou terça-feira fez um trabalho interno ontem e ainda não foi para campo. Mas, hoje, a gente define", declarou em entrevista coletiva antes do treinamento.

Cazares tem entrado bem nas últimas partidas do Atlético-MG e foi poupado no empate diante do San Lorenzo, terça-feira, pela Sul-Americana. Otero atuou naquela partida e, até pela sequência de jogos, deve ficar de fora neste fim de semana.

"Independente de quem jogar, o time que entrar em campo vai estar bem preparado, porque o grupo vem se fortalecendo, tendo mais opções. Os garotos vêm jogando bem e são opções para fazermos um grande jogo", avisou o interino.