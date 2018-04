Larghi exalta atuação coletiva do Atlético e diz que time não pensará na vantagem

O técnico Thiago Larghi exaltou a atuação coletiva do Atlético no triunfo por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, domingo, no Independência, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. O comandante da equipe, que classificou a partida como a sua melhor nesta temporada, apontou que os jogadores colocaram em campo o que foi desenvolvido e realizado durante os treinamentos da última semana.

"Atuamos bem coletivamente. Parabéns a todo o grupo. Faço questão de ressaltar o apoio dos que ficam no banco, que colocaram energia e trabalharam hoje, desde o início, com sentimento de grupo. E o treino da semana, que foi bom e elevou o nível, pois quando um treina bem favorece o desenvolvimento do outro. Então, os jogadores se aplicaram e, coletivamente, tiveram um desempenho muito positivo", avaliou.

Na opinião de Larghi, o Atlético impôs a sua proposta de jogo diante do Cruzeiro. Ele só lamentou o gol sofrido na parte final do segundo tempo, após a equipe abrir 3 a 0 na etapa inicial, mas assegurou que o time não vai jogar no próximo domingo, no Mineirão, tentando administrar a vantagem conquistada e que lhe dá o direito de perder por um gol de diferença para faturar o bicampeonato mineiro.

"Conseguimos impor bem o jogo que a gente queria, mas aí sofremos um gol. De qualquer maneira, pensando no próximo jogo, vamos tratar com a mesma seriedade e a mesma disciplina, sabendo que tem um adversário qualificado do outro lado. Essa vantagem só vai acontecer se, ao final dos 90 minutos, o juiz apitar e a gente estiver em vantagem. Do contrário, não vamos pensar nela nenhum instante", disse.

Larghi também agradeceu o apoio da torcida atleticana no clássico de domingo no Independência. "Faço questão de agradecer à torcida, que nos apoiou em massa e fez uma festa linda. Fico muito satisfeito por conseguir corresponder à expectativa do torcedor e deixá-lo voltar feliz para casa", afirmou.

Antes do segundo clássico pela final do Campeonato Mineiro, o Atlético terá um compromisso pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time vai receber o Ferroviário, no Independência, pelo jogo de ida da quarta fase.