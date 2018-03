Larghi pede a torcedor que supere desconfiança e apoie Atlético na Copa do Brasil

Depois de poupar todos os titulares na vitória do Atlético-MG sobre o Tombense por 1 a 0 pelo Campeonato Mineiro, o técnico Thiago Larghi conseguiu manter sua equipe titular concentrada para o duelo de volta contra o Figueirense, na quarta-feira, às 21h45, no estádio Independência, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para a partida, o treinador pediu o apoio dos torcedores atleticanos, que andam desconfiado com o desempenho da equipe na atual temporada. O Atlético avançou para as quartas de final do Campeonato Mineiro com atuações irregulares, em terceiro lugar, com 18 pontos.

"Será uma partida dificílima e a gente conta muito com o apoio da nossa torcida. Na Copa do Brasil desse ano, iniciamos entre oitenta, passamos para quarenta, estamos entre 20 e queremos ficar entre os dez e, depois, entre os cinco para entrar nas oitavas de final. Contamos muito com o apoio da torcida porque ela tem um peso muito grande para influenciar esse time a chegar à vitória", disse o treinador.

Na Copa do Brasil, o Atlético venceu o jogo de ida por 1 a 0 e avança na competição com um simples empate. No Mineiro, o time volta a campo no próximo domingo, quando receberá o URT em jogo único das quartas de final.