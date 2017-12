Larrea chora em despedida da LDU de Loja e confirma acordo com o Botafogo

O próprio Larrea confirmou o acordo com o Botafogo em uma emocionada entrevista coletiva nesta sexta-feira para se despedir da LDU de Loja, clube de seu país natal. "Tenho acordo com o Botafogo, mais nenhuma ligação com a LDU de Loja. Sou muito grato ao Botafogo, que está me esperando conseguir um documento para que possamos assinar mais tranquilos, com garantias, sem qualquer problema. Só há esse inconveniente", declarou.

Entre o Botafogo, o jogador e a LDU de Loja está tudo certo, resta apenas um documento da Federação Equatoriana de Futebol reconhecendo o fim do vínculo do time local com o atleta. Uma primeira versão da comprovação foi enviada, mas os dirigentes cariocas entenderam que ela não era suficiente para garantir a assinatura de um novo acordo sem litígio.

O fato é que Larrea está disposto a jogar no Brasil e reconheceu a evolução profissional com o acordo. No entanto, não escondeu a emoção por deixar a LDU de Loja, que vive grave crise financeira e foi rebaixada à segunda divisão do país. "Deixo esse clube com muita tristeza porque um dos meus sonhos era ganhar um campeonato aqui. Sempre dei o meu melhor, mas infelizmente tenho que ir por causa dos problemas internos do clube. Peço desculpas aos torcedores porque me despeço deixando a LDU na Série B", disse o atleta, aos prantos.

Larrea tem 29 anos e estava na LDU de Loja desde 2012, após passagens pela LDU de Quito e pelo Macará. No Botafogo, atuará fora do Equador pela primeira vez na carreira. Ele já esteve no Rio no fim do ano passado, quando realizou exames médicos no clube carioca.