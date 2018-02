Larsson brilha na volta à seleção sueca A Suécia não teve pena da Bulgária e conseguiu nesta segunda-feira a primeira goleada da Euro-2004. Ganhou por 5 a 0 e assumiu a liderança isolada do grupo C. O atacante Henrik Larsson, que voltou a disputar um jogo oficial pela seleção sueca dois anos depois de ter anunciado sua retirada, fez dois gols. Ljungberg, Ibrahimovic e Allback fizeram os outros. "Foi um retorno perfeito, não consigo imaginar uma maneira melhor de voltar. Estivemos perto da perfeição no segundo tempo. Não me lembro de um jogo pela seleção em que tenha me divertido mais", afirmou Larsson. Ele poderia ter feito mais um gol, mas deixou Ibrahimovic cobrar o pênalti que resultou no 4 a 0. "Dei a bola para ele bater porque é importante para o time que todos os atacantes façam gols", explicou. A velocidade de Larsson e Ljungberg, somada à técnica e à inteligência de Ibrahimovic, causaram um estrago na defesa búlgara. O primeiro tempo terminou 1 a 0 - gol de Ljungberg em passe de Ibrahimovic -, mas poderia ter acabado com um placar mais folgado. Na segunda etapa, a Suécia variou mais as jogadas pelos lados e abriu espaços para seus atacantes. E os gols foram saindo em ritmo de treino. "Foi um ótimo resultado, mas não podemos nos entusiasmar muito. Ainda temos um longo caminho pela frente e a partir de amanhã vamos começar a pensar no jogo contra a Itália", disse Larsson.