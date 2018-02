Larsson chega para reforçar Barcelona O atacante Henrik Larsson, que estava no Celtic, da Escócia, foi apresentado hoje como novo jogador do Barcelona. O sueco assinou por duas temporadas com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Larsson é o terceiro reforço do Barcelona para a próxima temporada européia. Além dele, chegaram o brasileiro Belletti e o francês Giuly. Agora, os esforços da diretoria do Barcelona se voltam para a contratação do meia luso-brasileiro Deco, do Porto, que atualmente defende Portugal no torneio europeu de seleções.