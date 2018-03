Larsson volta à seleção da Suécia para Eurocopa de 2008 O atacante Henrik Larsson foi surpreendentemente convocado pelo técnico da Suécia, Lars Lagerback, para a Eurocopa deste ano, que acontece na Áustria e Suíça. O ex-jogador de Celtic, Barcelona e Manchester United havia anunciado sua aposentadoria da seleção após a derrota na segunda fase da Copa do Mundo de 2006 para a Alemanha. Larsson não disputou a campanha da seleção nas eliminatórias da Euro 2008, mas tem se destacado na liga sueca, com seis gols marcados em 11 partidas por seu clube, o Helsinborg, nesta temporada. "Nós temos jogado bem pelo Helsingborf, jogando a Copa da Uefa e a liga sueca", disse Larsson em entrevista por teleconferência. "Tenho jogado um futebol que tem me dado um gostinho por mais... o futebol é muito divertido." Larsson acrescentou que deseja continuar jogando pela seleção da Suécia mesmo após o encerramento da Euro. CINCO ATACANTES O jogador é um dos cinco atacantes no elenco, ao lado de Zlatan Ibrahimovic (Inter de Milão), Johan Elmander (Toulouse), Marcus Allback (Copenhagen) e Markus Rosenberg (Werder Bremen). A volta de Larsson para a Euro 2008, que acontece entre 7 e 29 de junho, será o terceiro retorno do jogador para a seleção. Após a Copa do Mundo de 2002, ele anunciou sua aposentadoria, mas voltou no ano seguinte para o que seria sua última participação pela seleção, nas eliminatórias da Euro 2004. Entretanto, ele foi convocado para o torneio em Portugal e acabou como artilheiro da Suécia. "Quando me aposentei pela última vez após a Copa do Mundo, eu não achava que estaria jogando futebol por tanto tempo e tão bem, ou que haveria outro campeonato", disse ele. Veja a lista de convocados: Goleiros: Andreas Isaksson (Manchester City), Rami Shaaban (Hammarby), Johan Wiland (Elfsborg) Defesa: Olof Mellberg (Aston Villa), Petter Hansson (Stade Rennes), Mikael Nilsson (Panathinaikos), Niclas Alexandersson (IFK Gothenburg), Andreas Granqvist (Helsingborg), Daniel Majstorovic (FC Basel), Fredrik Stoor (Rosenborg Trondheim), Mikael Dorsin (CFR Cluj) Meio-campo: Tobias Linderoth (Galatasaray), Daniel Andersson (Malmo), Anders Svensson (Elfsborg), Kim Kallstrom (Olympique Lyon), Christian Wilhelmsson (Deportivo La Coruna), Fredrik Ljungberg (West Ham United), Sebastian Larsson (Birmingham City) Ataque: Zlatan Ibrahimovic (Inter de Milão), Johan Elmander (Toulouse), Marcus Allback (FC Copenhagen), Markus Rosenberg (Werder Bremen), Henrik Larsson (Helsingborg)