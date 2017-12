Las Palmas aguarda West Ham para confirmar Calleri, diz técnico

Depois de encerrar as negociações com o São Paulo, o atacante Jonathan Calleri deve mesmo defender o pequeno Las Palmas, da Espanha. O técnico do clube das Ilhas Canárias concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e confirmou que as negociações estão avançadas.

"Esperamos uma resposta do West Ham tornar oficial o Calleri. Eles nos pediram alguns dias", revelou Miguel Ramírez, reforçando também que o argentino é um jogador que interessa bastante ao Las Palmas.

Calleri nunca escondeu que desejava voltar ao São Paulo, onde teve ótimo primeiro semestre no ano passado. Os investidores que detém seus direitos econômicos, porém, acreditam que voltar à América do Sul seria um retrocesso na carreira dele e vetaram o negócio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, o argentino se aproximou dos Las Palmas, que parece ser o único time das grandes ligas europeias interessado no seu futebol. No sábado, Calleri fez um dos gols da vitória do West Ham sobre o Middlesbrough por 3 a 1. Foi o primeiro gol dele no clube inglês, em sua sétima partida no torneio nacional, sempre entrando no segundo tempo.