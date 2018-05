Las Palmas bate o Athletic Bilbao e volta à briga por competições europeias

O Las Palmas conseguiu um importante resultado na briga por vagas nas competições europeias da próxima temporada. Nesta segunda-feira, recebeu o Athletic Bilbao em confronto direto pelo encerramento da 13.ª rodada do Campeonato Espanhol e venceu por 3 a 1.

O resultado fez o Las Palmas ir a 19 pontos, na décima colocação da tabela, a três do Villarreal, que hoje iria para a Liga Europa. No domingo, a equipe viaja para encarar o Alavés. Já o Athletic parou nos 20 pontos, em oitavo, e receberá o Eibar também no domingo.

Nesta segunda, o Las Palmas começou melhor e abriu o placar no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Tana deu ótima enfiada para Michel pela direita. O lateral foi à linha de fundo e cruzou para Kevin-Prince Boateng, que se jogou de carrinho para marcar seu quinto gol no campeonato.

Empolgado, o time da casa voltou ainda melhor para o segundo tempo e não demorou para ampliar. Aos quatro minutos, Momo recebeu de Tana pela direita, invadiu a área e tirou do goleiro. O terceiro quase saiu aos 22, quando Jonathan Viera cruzou para Tana, que tocou de letra na trave.

A vitória ficou ainda mais próxima aos 29 minutos, com a expulsão do atacante Aduriz. Mas somente cinco minutos depois, Raúl García diminuiu de pênalti. O Athletic ainda tentou uma pressão e perdeu grande chance, em ótima defesa de Javi Varas, mas foi o Las Palmas que marcou o terceiro em contra-ataque. Jonathan Vieira foi acionado no meio de campo, arrancou e deu lindo toque por cobertura da intermediária.