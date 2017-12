Las Palmas, da Espanha, entra na briga com o São Paulo por Calleri

O Las Palmas, da Espanha, é mais um clube interessado em acertar com Jonathan Calleri, atacante que é o sonho de consumo do São Paulo. Quique Setién, técnico da equipe, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira a confirmou as negociações para contar com o jogador argentino que está encostado no West Ham, da Inglaterra.

Questionado sobre o interesse em Calleri e em Hernán Toledo, da Fiorentina, disse: "A gente está seguindo eles e os conhece. Evidentemente, pensamos que seriam boas contratações, caso elas se concretizem. Temos que aproveitar essas oportunidades e ver se aqui eles voltam a se sentir felizes".

Na sexta-feira, Calleri afirmou em entrevista ao canal ESPN que não descarta o retorno à equipe do Morumbi, já que continua em contato com dirigentes e tem vontade de ter uma nova passagem.

No primeiro semestre de 2016, o jogador atuou pelo São Paulo e conquistou a torcida, com 16 gols em 31 jogos, mais o posto de artilheiro da Libertadores. "Obviamente, você sempre tem gana de jogar onde te tratam bem, e no São Paulo isso aconteceu. A verdade é que deixei as portas abertas para no futuro voltar. Pode acontecer (agora), pode acontecer qualquer coisa. Hoje, estou no West Ham tratando de conquistar meu espaço", disse.

O jogador e o pai dele, Guillermo Calleri, que atua como seu empresário, continuam em contato com o diretor executivo de futebol, Marco Aurélio Cunha, e o advogado do São Paulo, Alexandre Pássaro. O clube do Morumbi procura um atacante para o início da temporada 2017 e voltou a pensar em Calleri depois de não avançar na negociação com Colman, do Nacional, do Paraguai.