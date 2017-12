Las Palmas dá férias a brasileiros A direção do La Palmas anunciou nesta terça-feira que, ante a suspensão de seis meses dos brasileiros Álvaro e Baiano, os dois já estão de férias. Os jogadores foram suspensos por utilização de passaportes portugueses falsos. Eles deverão se reapresentar ao clube no meio de julho para iniciar a preparação para a próxima temporada. O diretor-geral do time, Sabino Lopez, disse respeitar a decisão da Federação Espanhola, mas que vai recorrer da suspensão. O dirigente afirmou estar convencido da inocência dos dois jogadores e relevou as declarações de Álvaro, que criticou a desorganização do clube. ?Ele está suportando uma grande pressão nos últimos meses, sendo inocente como o clube, e quando estiver mais calmo não pensará em abandonar a equipe?.