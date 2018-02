Las Palmas faz nos acréscimos, bate Málaga e respira no Espanhol

Com um gol de Halilovic nos acréscimos da partida, o Las Palmas derrotou o Málaga por 1 a 0 nesta segunda-feira, em casa, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol.

O time anfitrião ainda permanece entre os últimos colocados, mas se aproximou do grupo que está fora da zona da degola. Com a suada vitória, o Las Palmas foi a 17 pontos, em 19º lugar, a três de distância do Levante, o 17º. O Málaga é o lanterna, com 13.

As equipes voltam a campo agora na 23ª rodada do Espanhol. O Las Palmas tentará manter o embalo na próxima sexta-feira, quando visitará o Athletic Bilbao. O Málaga recebe o Atlético de Madrid no sábado.