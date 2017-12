Las Palmas ganha com um gol de Calleri e deixa a vice-lanterna do Espanhol

Ídolo do São Paulo, o argentino Calleri, que não conseguiu se firmar no futebol europeu ainda, foi o destaque do Las Palmas neste domingo ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 de seu time sobre o Betis, no estádio Gran Canária, e tirar o Las Palmas da vice-lanterna do Campeonato Espanhol. O duelo foi válido pela 14.ª rodada da competição.

O gol da vitória foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo e o triunfo tira o Las Palmas da vice-lanterna do torneio, já que o time de Calleri foi aos 10 pontos e ultrapassou o Málaga, que empatou com o Levante na abertura da rodada e agora é o 19.º penúltimo colocado, com oito pontos.

O Betis, 11.º colocado com 18 pontos, perdeu a chance de encostar no Villarreal, sexto com 21 e último time dentro da zona de classificação à Liga Europa.

Mais cedo, o Eibar mostrou que parece ter deixado para trás os momentos de oscilação no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time engatou a terceira vitória consecutiva ao vencer o Espanyol em casa, no estádio Ipurúa, por 3 a 1 e se distanciar, de fato, da zona de rebaixamento.

O time da província de Guipúscua foi superior em toda a partida e chegou ao terceiro triunfo seguido com gols de Arbilla e Alejo no primeiro tempo e Jordan na etapa final. Enrich marcou contra o gol de honra do Espanyol, que, com a derrota, despencou três posições e ocupa, agora, a 15ª colocação com 16 pontos, um a mais que o Eibar, em 13.º lugar.