Las Palmas goleia por 4 a 0 na abertura da 35ª rodada do Espanhol

Embora tenha assumido a oitava colocação, o Las Palmas ainda se vê bem distante da luta pela classificação para as competições europeias. O Celta, sexto colocado e que hoje disputaria um playoff para disputar a Liga Europa, já está com 54 pontos a quatro rodadas para o fim do Espanhol. O Sevilla, sétimo colocado, também ostenta confortável vantagem, com 49 pontos.

No duelo desta sexta, Nabil El Zhar abriu o placar para o Las Palmas no finalzinho do primeiro tempo. Já na etapa final, a equipe da casa deslanchou com gols de Jonathan Viera, Pedro Bigas e Wakaso Mubarak.

Iniciada nesta sexta, a 35ª rodada do Espanhol reserva as suas maiores emoções para este sábado, quando os três primeiros colocados estarão em campo em confrontos decisivos na luta pelo título. Terceiro colocado, com 78 pontos, o Real Madrid será o primeiro a entrar em campo, às 11 horas (de Brasília), contra o Rayo Vallecano, fora de casa. Em seguida, às 13h15, o vice-líder Atlético de Madrid, com 79 pontos, recebe o Málaga no Vicente Calderón. Para completar, o Barcelona, líder também com 79 pontos, atuará em seguida, às 15h30, contra o Sporting Gijón no Camp Nou. Ainda neste sábado, o Eibar joga em casa diante do La Coruña.