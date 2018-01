Laterais agradam o técnico Parreira Cafu e Roberto Carlos seguem titulares absolutos das laterais da Seleção Brasileira. Mas depois do amistoso desta quarta-feira contra a Guatemala, Belletti e Gustavo Nery, substitutos imediatos, terão a forte concorrência de Cicinho, Gabriel e Léo. "Eles foram muito bem e aproveitaram a oportunidade", disse o técnico Carlos Alberto Parreira, depois do jogo ,ainda no gramado do Pacaembu. Segundo o treinador, a partida serviu para ter novas oportunidades em convocações futuras. "Foi muito bem ver em ação o Cicinho e o Gabriel pela primeira vez na seleção e também rever o Léo." O são-paulino Cicinho mostrou logo de cara que estava de olho em uma possível vaga para a Copa da Alemanha. Aos 4 minutos, foi dele o cruzamento que encontrou o zagueiro Anderson para abrir o placar do amistoso. Gabriel entrou no segundo tempo e também demonstrou vontade e chegou perto do gol, ao finalizar forte. Mas, por pouco, errou o alvo. Léo, pela esquerda, além de apoiar bastante, ainda realizou um bom trabalho na marcação do lado direito do adversário.