Laterais da Ponte preocupam o técnico Nelsinho Baptista Disposta a buscar a reabilitação no Campeonato Paulista no próximo domingo, em Bauru, contra o Noroeste, a Ponte Preta voltou aos treinamentos nesta terça-feira e o técnico Nelsinho Baptista definiu como prioridade melhorar o rendimento dos dois laterais, André Cunha e Fernando, criticados na derrota de sábado para o São Paulo. ?No futebol moderno é importante a participação ativa dos laterais. Mas vamos melhorar?, comentou um otimista Nelsinho, que também não demonstrou insatisfação com o tropeço no Estádio do Morumbi. "Estávamos numa seqüência positiva no campeonato e como ninguém gosta de perder, é claro que todos ficam chateados mas nunca entregues. Isso serviu de experiência para todos nós. Temos outro jogo importante pela frente que é contra o Noroeste, estamos focados nele agora, o São Paulo já é passado", explica Nelsinho. Para o confronto com a equipe de Bauru, fora de casa, no Estádio Alfredo de Castilho, o comandante do time ponte-pretano poderá contar com a volta do atacante Roger, que foi emprestado pelo São Paulo e por isso não pôde jogar no último fim de semana. Ele deve entrar no lugar de Anderson Luís. No meio-de-campo, Dionísio pode perder a vaga para Pingo, recuperado de uma contratura muscular. A Ponte Preta ocupa décima colocação no Paulistão com 20 pontos, cinco a menos que o Palmeiras, que está na quarta posição e na zona de classificação às semifinais do Estadual. O clube da capital recebe o Marília no sábado, no Palestra Itália.