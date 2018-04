Laterais estão de bem com Estevam ?Baiano e Lúcio são dois excelentes jogadores. Passaram por uma fase ruim, mas voltaram a mostrar bom futebol.? A análise é de Estevam Soares. Por isso mesmo, o técnico tem explorado cada vez mais a subida dos dois laterais ao ataque durante os últimos jogos. Só este mês, em seis partidas, Baiano marcou dois gols e Lúcio, um. Além disso, outros três gols da equipe saíram em jogadas iniciadas por Lúcio pela esquerda. ?O Estevam sempre fala que os dois laterais são a válvula de escape do time?, diz Lúcio, que explica: ?Quando somos pressionados, o contra-ataque começa com os laterais. Temos de estar posicionados como pontas.? O Palmeiras volta a jogar domingo, contra o Vitória, em Salvador. Para essa partida, Soares poderá contar com Magrão e Pedrinho. Os dois chegaram nesta quinta-feira à noite do Haiti, onde defenderam a Seleção Brasileira em um amistoso contra a seleção local. Além de Magrão e Pedrinho, é esperado para esta sexta no Palmeiras o resultado dos exames médicos feitos nesta quinta no atacante Alex Afonso, ex-Portuguesa. Se estiver tudo normal com a saúde do jogador, ele assina contrato. Está tudo apalavrado entre ele e a diretoria. Alex Afonso jogou a última temporada pelo Alverca, de Portugal. KAHÊ - Ainda nesta sexta-feira, a advogada Gislaine Nunes entra na Justiça com uma medida cautelar com o objetivo de derrubar uma liminar que obriga Kahê a ressarcir seu ex-clube, o Nacional. E é exatamente em função dessa liminar que o Palmeiras não tem escalado o atacante. Nesta quinta-feira, uma garotinha de 11 anos roubou a cena no treino da tarde. A menina Karine, chamada de ?princesinha das embaixadinhas?, foi ao CT, a convite de Estevam Soares. Lá, Karine exibiu sua habilidade com a bola, impressionando muitos jogadores.