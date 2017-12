Laterais viram drama no Palmeiras O Palmeiras vive um drama em suas laterais. Nenhum jogador consegue se firmar. Quem é titular num jogo pode não servir para ficar nem no banco de reservas na partida seguinte ? e vice-versa. Até o prefeito de São Paulo, o palmeirense José Serra (PSDB), criticou a má qualidade dos laterais do time. ?Ninguém se firma porque ninguém faz o que eu peço?, reclama o técnico Emerson Leão. Irritado com a derrota por 4 a 0 para o Atlético-PR, o técnico vai mexer de novo (nas duas laterais) para o clássico com o São Paulo, sábado, no Pacaembu. Corrêa, que jogou na ala direita domingo, volta para o meio-de-campo, deixando a posição para André Cunha. Na esquerda, Fabiano sai para a entrada de Michael. O descontentamento de Leão com seus laterais é tão grande que ele chega a ?tripudiar?. Nos treinos, é o técnico quem costuma cruzar para seus atacantes cabecearem a gol. Mesmo com 56 anos e um joelho operado há dois, ele até que faz bem o trabalho. E diz, em tom de brincadeira: ?Meu aproveitamento nos cruzamentos é de 99%. Já o dos meus laterais é 30%.? Nos 25 jogos em que Leão comandou o Palmeiras, há um rodízio impressionante na lateral-direita: Corrêa (improvisado) fez 10 partidas, Baiano atuou em oito e André Cunha, em sete ? fará seu oitavo jogo no sábado. Na esquerda, Fabiano jogou 15 vezes e Michael (titular sábado), sete. Lúcio, que se machucou logo no início da ?Era Leão?, fez só dois jogos e Baiano, improvisado na esquerda, um.