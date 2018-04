Lateral Auro celebra duelo com rival da estreia pelo São Paulo

O São Paulo se despede da temporada 2014 neste domingo, diante do Sport, na Arena Pernambuco. Sem qualquer ambição na última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Muricy Ramalho levará uma equipe mista a campo. Se o jogo tem poucos atrativos, para Auro será bastante especial, uma vez que ele terá a chance de reencontrar o adversário contra quem estreou pelos profissionais do time paulista.

"Foi um dia maravilhoso. Pude entrar, ajudar os meus companheiros e vestir pela primeira vez a camisa do São Paulo. Com certeza aquela bela tarde de domingo foi marcante na minha carreira", lembrou o jogador, que substituiu o lesionado Paulo Miranda na partida do dia 7 de setembro, pelo primeiro turno do Brasileirão.

Auro agradou Muricy e a torcida logo de cara e chegou a conquistar a titularidade após uma sequência de boas partidas. No entanto, com a mesma velocidade que se destacou, logo voltou à reserva depois de algumas atuações bem abaixo do esperado. Mas o jogador de 18 anos sabe que isto é normal, até por sua juventude, e alertou que o importante ao longo destes últimos meses foi a experiência que ganhou.

"Estou há pouco tempo aqui, mas pude amadurecer bastante. Na verdade, a experiência vem com o tempo, mas sinto que estou com a cabeça boa e focado nos meus objetivos. Meu sonho é ganhar títulos aqui e, por isso, tento agarrar todas as oportunidades", comentou.