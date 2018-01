Lateral Badé reforça a Portuguesa O lateral-esquerdo Badé, de 20 anos, ex-Coritiba, é o novo reforço da Portuguesa para o Campeonato Paulista. O jogador assinou contrato até dezembro e viajou hoje, acompanhado do volante Capitão, para Poços de Caldas (MG), onde o elenco faz pré-temporada. O goleiro Fabiano não acertou contrato com a diretoria e permanecerá no América Mineiro.