Lateral Bruno elogia chegada de Renato Gaúcho ao Flu

MANGARITIBA - O técnico Renato Gaúcho voltou ao Fluminense no início deste ano e causou uma boa primeira impressão no elenco. Mesmo com o pouco tempo de trabalho sob o comando do novo treinador, o lateral-direito Bruno não escondeu a satisfação de trabalhar com ele. "Foi um cara que jogou, ganhou muitos títulos e aos poucos vamos conversando, nos entrosando ainda mais para evoluir a cada dia. É gratificante poder trabalhar com um ídolo como o Renato e isso nos anima ainda mais para treinar forte", disse o jogador em Mangaratiba, onde o elenco faz a pré-temporada.

Bruno sofreu com diversas lesões em 2013 e para evitar que o mesmo aconteça este ano ele tem se esforçado bastante nos treinamentos. As atividades do Fluminense, aliás, estão sendo bastante puxadas no interior do Rio. Neste domingo, por exemplo, os atletas fizeram um trabalho tático sob o comando de Renato Gaúcho.

"Estamos trabalhando forte, a pré-temporada está puxada, mas é normal, pois temos que trabalhar forte e nos dedicar para conseguir ajudar o clube. Vamos nos dedicar sempre", comentou o lateral. A estreia do Fluminense na temporada acontecerá no sábado que vem, contra o Madureira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.