Lateral Cássio é o problema do Fla O lateral-esquerdo Cássio, um dos principais jogadores do Flamengo na Copa dos Campeões, está com dores na parte posterior da coxa direita e vem realizando tratamento intensivo para participar da decisão contra o São Paulo, no domingo. Apesar de ainda ser dúvida, o médico do clube carioca está otimista em relação a participação do atleta na partida. "Ele estava sentindo muitas dores, mas já melhorou bastante. Vamos ver se conseguimos fazer com que ele participe do treinamento de amanhã", disse o médico Walter Martins. O problema de Cássio surgiu no início do segundo tempo da semifinal contra o Cruzeiro. De acordo com o médico do clube, como o jogador suportou as dores durante o resto da partida, "está provado que a contusão não é grave". Se Cássio não tiver condições de atuar, o técnico Zagallo vai escolher entre escalar o reserva Marco Antônio ou improvisar o lateral-direito Maurinho na posição. O volante Leandro Ávila cumpre suspensão automática e será substituído por Jorginho. O meia Fábio Augusto, que vem tendo bom desempenho quando entra durante as partidas, ficou como opção de Zagallo caso o treinador necessite de uma equipe mais ofensiva. Zagallo voltou a pedir aos jogadores do seu time atenção especial à marcação. O treinador não quer que o São Paulo tenha espaço para criar. "Não podemos bobear agora, na reta final", avisou.