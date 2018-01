Lateral César pode ir para a Lazio Os jornais italianos estampavam ontem a notícia que César, do São Caetano, é o reforço da Lazio para a próxima temporada. A negociação teria sido acertada com Sergio Cragnotti, em São Paulo. O lateral de 26 anos custará ao clube italiano US$ 5 milhões pelo contrato de cinco anos. O São Caetano tem 19 pontos no Campeonato Paulista e enfrentará o Rio Branco, que tem 23, hoje, às 16h, em casa. O time do ABC precisa de uma vitória para continuar com chance de lutar por uma vaga para a próxima fase, faltando três rodadas na competição.