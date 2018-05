Lateral chega ao Atlético-MG e se diz pronto para jogar

O reforço de 28 anos assinou até abril de 2016 e exaltou a estrutura do atual campeão da Libertadores na sua chegada à Cidade do Galo. "O Atlético é o clube que tem a melhor estrutura do Brasil, grandes jogadores e estou muito contente. Agradeço a confiança da diretoria. É uma honra vestir a camisa do Atlético e espero fazer o meu melhor para ajudar equipe do Atlético, com muita humildade e muito trabalho", disse Emerson.

O jogador saiu do Brasil cedo, em 2006, após jogar pelo Corinthians. Ficou até 2011 no Lille e de lá seguiu para o Benfica. Sem sucesso no time português, passou pelo Trabzonspor, da Turquia, antes de ser reserva no Rennes, que luta para não cair no Campeonato Francês.

"É um jogador que, já na época do Cuca, tentamos a contratação e, a partir de janeiro, existia a possibilidade de saída, mas o Rennes chegou perto da zona de rebaixamento e o treinador não abriu mão. Era uma posição carente e, em reunião com o Paulo (Autuori) e o presidente (Alexandre Kalil), fizemos a opção por esperar pela vinda de um jogador desse quilate", exaltou o diretor de futebol Eduardo Maluf.

Ainda que não possa jogar na final do Mineiro nem na última rodada da fase de grupos da Libertadores, Emerson se coloca à disposição de Autuori para a primeira rodada do Brasileirão e para o início dos mata-matas. Vim para ajudar e dar o meu máximo estar à altura dos outros jogadores. Em termos de adaptação, não haverá problema. Estou bem fisicamente e bem preparado para ajudar a equipe do Galo", disse o lateral, que chega para ser titular.