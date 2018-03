Lateral Cláudio é novo reforço da Lusa O lateral-esquerdo Cláudio, que pertence ao Joinville, é o novo reforço da Portuguesa para a Série B do Brasileiro. Cláudio havia disputado a competição em 2003 pela própria Lusa e foi um dos destaque do time, mas teve de voltar para Santa Catarina pois o Joinville não quis renovar o empréstimo. O jogador ainda aguarda a liberação da sua documentação para assinar oficialmente o contrato, mas já treina com o elenco. Cláudio também foi trazido pela diretoria para suprir a carência da posição, já que Edu Silva, titular durante o Campeonato Paulista, não renovou contrato e foi para o Servette, da Suíça. O volante Flávio, ex-Inter e Palmeiras, acertou salários com a Lusa e foi liberado pelo Palmeiras, mas aguarda a liberação do empresário Juan Figer, dono de 50% de seus direitos federativos, para se integrar ao grupo. A diretoria da Ability Sports, que gerencia o futebol do clube, espera que ainda esta semana a negociação esteja fechada. Até sexta-feira, mais um reforço pode ser apresentado. O elenco se reapresentou nesta segunda-feira à tarde para treinamentos físicos. Nos treinos táticos da semana, o técnico Paulo Comelli deve começar a definir o time que estréia na Série B dia 23, contra o América-MG, em Belo Horizonte.