Lateral desfalca Sport em Santo André O Sport enfrenta o Santo André neste sábado à tarde, em Santo André-SP com um único desfalque, o lateral direito Luciano Baiano, que está machucado, com dores musculares. Rodrigo deverá ser o seu substituto. Comandado pelo ex-técnico do Santo André, Luiz Carlos Ferreira, o time espera um bom resultado, mas está consciente das suas dificuldades, especialmente com o adversário embalado na final da Copa Brasil. A equipe pernambucana, em 12º lugar na Série B do Brasileiro, ainda está em formação e nos cinco jogos com o novo treinador, empatou quatro partidas e ganhou uma, contra o Ituano, no Recife.