Lateral-direita é o problema na Lusa A lateral-direita é o único problema na Portuguesa para o jogo contra o Náutico, dia 25, no Canindé. Com a expulsão de Rissutt na goleada por 4 a 0 sobre o Caxias, na terça-feira, o técnico Luís Carlos Martins será obrigado a improvisar algum jogador na posição. Em todo o elenco, Rissutt é o único atleta específico para o setor e cumprirá suspensão no próximo jogo. As principais opções do treinador são o meia Ricardo Lopes ou o zagueiro Luiz Henrique. ?Tenho quase uma semana para pensar em uma solução. Só definirei a equipe na quarta-feira." A boa exibição na última partida deixou o Martins tranqüilo, mas ele exige que o time não perca o ritmo, na seqüência do campeonato. ?Estou satisfeito com o rendimento da equipe diante do Caxias. Os jogadores conseguiram aproveitar bem as chances de gols, mas o jogo contra o Náutico será de seis pontos. Não podemos nos descuidar." Se Martins optar por Ricardo Lopes, o jogador será deslocado do meio-campo, onde vem atuando, para a lateral-direita. Lello ou Rodrigo Costa seriam escalados como volantes, ao lado de Capitão. Outra alternativa para a lateral é o zagueiro Luiz Henrique, que chegou a ser titular do time, mas perdeu a posição e durante boa parte da competição nem ficou no banco de reservas. Nas últimas semanas, porém, vem treinando bem, atuando no setor direito da equipe reserva. Uma terceira alternativa para o treinador é escalar Vinícius, lateral da equipe de juniores e recém-integrado aos profissionais. O elenco da Portuguesa realizou um treino tático nesta sexta-feira pela manhã, no CT do Parque Ecológico. À tarde, o grupo treinou fisicamente, no Canindé. Em seguida, os jogadores foram liberados até segunda-feira à tarde, quando se reapresentam no Canindé, iniciando os preparativos para enfrentar o Náutico. Antes da rodada do fim de semana a Portuguesa ocupava a nona posição na Série B do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, em 13 jogos. Alex Alves é o artilheiro da equipe, e do torneio, com 12 gols.