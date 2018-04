Lateral-direito é prioridade de Mano Menezes no Corinthians

SÃO PAULO - A prioridade da diretoria do Corinthians e de Mano Menezes continua sendo a contratação de um lateral-direito – independentemente do fato de Edenílson ser ou não vendido para a Udinese, da Itália. Uma opção seria dar chance a Diego Macedo, que já está no grupo, mas ele é considerado mais um ala do que um lateral. Com Tite, Diego chegou a atuar como meia-direita.

Além disso, o jogador só tem contrato até maio – ele chegou emprestado do Bragantino durante a disputa do Campeonato Brasileiro.A diretoria reconhece que é difícil contratar um jogador para a posição. Ela tentou Rafinha, mas ele renovou contrato com o Bayern de Munique. Fagner, ex-Vasco, que pertence ao Wolfsburg, é uma opção. O atacante Emerson Sheik se reapresentou com um dia de atraso e já treinou com o elenco, que faz a pré-temporada no CT.