Lateral-direito Maranhão é o novo reforço do Santos

O lateral-direito Maranhão, do Guarani, assinou nesta terça-feira um contrato de três anos com o Santos. O jogador de 20 anos passou por exames médicos no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, e integra o grupo que vai iniciar a pré-temporada nesta quarta no CT Rei Pelé, em Santos.

"O Maranhão é um jogador de muita qualidade. O Dorival (Junior) gostou muito da participação dele na Série B pelo Guarani. Não era só o Santos que estava atrás dele", disse o diretor de futebol Pedro Luiz Conceição.

O Santos comprou do Guarani 30% dos direitos econômicos de Maranhão. Os outros 70% continuam com o time de Campinas, que espera por uma valorização do jogador na Vila Belmiro para lucrar com uma possível transferência no futuro.

Na lateral direita, a concorrência do jogador será com George Lucas, mas por ter chegado sob a indicação de Dorival Junior, Maranhão pode sair na frente nessa disputa. O lateral Luizinho, titular em boa parte do ano passado, não faz mais parte dos planos do clube. Wagner Diniz, outro jogador da posição e que estava emprestado pelo São Paulo, volta ao clube tricolor.

Além de Maranhão, o Santos contratou outros sete jogadores, entre eles, quatro zagueiros: Durval (Sport), Bruno Rodrigo (Portuguesa), Bruno Aguiar (Guarani) e Luciano Castan (União São João). Chegaram também os meias Marquinhos (Avaí), Zé Eduardo (ABC) e o ídolo Giovanni, que estava sem clube.