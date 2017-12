Lateral direito reforça o Guarani Mesmo apresentando um futebol irregular, o Guarani espera garantir uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Tanto que a diretoria continua atrás de reforços e, nesta quarta-feira, acertou a contratação do lateral direito Nelsinho, de 30 anos, que estava na Portuguesa Santista, que estreou domingo na Série C do Campeonato Brasileiro. Nelsinho já trabalhou com o técnico Luiz Carlos Ferreira no Santo André e no Marília e também no próprio Guarani, em 2001. O clube ainda espera definir a contratação de um meia, uma vez que Tucho deve ser liberado. Após perder para o Gama, por 2 a 1, no Distrito Federal, o time campineiro continuou com 22 pontos, ainda fora da zona de classificação. Seu próximo jogo será contra o Vila Nova, em Campinas, na próxima terça-feira.