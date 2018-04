Lateral do Atlético-PR prevê jogo 'complicado' com Sport O lateral-direito Nei está preocupado com o adversário do Atlético Paranaense deste domingo, o vice-lanterna Sport. Para o jogador, o time de Curitiba terá dificuldade neste final de semana, apesar de atuar com o apoio da torcida, na Arena da Baixada.