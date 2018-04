Lateral do Cruzeiro admite ansiedade para Libertadores

"Não vejo a hora de a bola rolar pela Libertadores e, com certeza, vou me esforçar ao máximo para fazer bons jogos. Confio muito em minha capacidade e no que o nosso grupo pode fazer. Temos chances de voltar da Bolívia com um bom resultado", afirmou.

Apesar de enfrentar o Real Potosí sob os efeitos de quase 4 mil metros de altitude, Diego Renan acredita que o Cruzeiro pode retornar da Bolívia com uma vitória. "Uma vitória fora de casa seria excelente e nos daria tranquilidade para trabalhar visando o segundo jogo", disse.