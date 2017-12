Lateral do Figueirense no Real Madrid B O Figueirense anunciou nesta segunda-feira, o empréstimo do lateral-esquerdo Filipe Kamirski, 20 anos, por um ano, ao Real Madrid. Natural de Jaraguá do Sul-SC, o jogador já foi apresentado ao clube espanhol para integrar o time B. Ele foi revelado nas categorias de base da equipe catarinense e atuou na temporada passada no Ajax (Holanda), com seguidas convocações para a seleção brasileira Sub-20. O lateral estava em Florianópolis há quase dois meses, aguardando o desfecho da negociação com o clube europeu por conta de uma parceria do Figueirense com o empresário Juan Figer. Filipe foi uma indicação do técnico brasileiro Wanderley Luxemburgo e é apontado candidato com potencial para substituir futuramente o atual titular da equipe catalã, o lateral Roberto Carlos.