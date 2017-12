Lateral do Guarani fora do Brasileiro A situação está cada vez mais complicada no Guarani, que ocupa a 21ª posição no Campeonato Brasileiro, e está na zona de rebaixamento. O lateral direito Marlon está fora da disputa da competição, por causa de uma grave contusão no joelho direito. O problema aconteceu após uma entrada dura do atacante Da Silva, no jogo contra o Juventude, domingo, em Caixas do Sul-RS, quando o time perdeu por 2 a 0. Após um exame minucioso realizado na segunda-feira, o médico Milton Possedente confirmou o pior: a entrada provocou o rompimento completo dos ligamentos e atingiu também o menisco. Marlon deve passar por cirurgia e por um período de recuperação de cerca de seis meses. Dificilmente, poderá jogar ainda no Brasileirão 2004, que vai até dezembro. O lateral direito Dida, contratado junto ao Brasiliense, deverá assumir a condição de titular no time comandado por Zetti. O treinador ainda tem uma série de problemas para definir o time para a próxima partida, domingo, contra o Paraná, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Zetti ainda tem problemas com Harison que reclama de dores musculares nas pernas, Nil e Marcos Alexandre, que sofreram torção no tornozelo durante treinos da semana passada. O meia Luiz Fernando, com uma tendinite, também é problema. Em meio a muitas dificuldades e com uma campanha ruim, a comissão técnica tentou antecipar a volta do atacante Sandro Hiroshi. No entanto, o jogador sentiu dores musculares e ainda não estreou. O ex-atacante do São Paulo sofreu uma grave contusão no joelho no ano passado quando ainda estava nos Emirados Árabes e passou por uma cirurgia. A tentativa de levá-lo para os jogos contra o Corinthians e contra o Juventude deve ter provocado as dores musculares. Desfalques certos para o jogo são o volante Careca e o meia Alexandre. Ambos cumprem suspensão por terem tomado o terceiro cartão amarelo. O time treinou em dois períodos nesta terça-feira, no campo do Castelo, na vizinha cidade de Valinhos.