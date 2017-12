Lateral do Ipatinga reforça Cruzeiro O lateral-esquerdo Anderson é um dos principais destaques do Ipatinga, líder do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, com sete pontos. Mesmo jogando na lateral, ele é o artilheiro do time na competição, ao lado do meia Léo Medeiros, com seis gols, todos de bola parada. Por causa disto o jogador vai retonar ao Cruzeiro em 2006. Anderson Paim de Rodrigues chegou ao Cruzeiro emprestado pelo Caxias-RS e foi repassado ao Ipatinga, devido a parceria entre os dois times, que deu inclusive o título estadual ao time do interior.