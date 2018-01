Lateral do Palmeiras não se ilude com 'desprezo' do Cruzeiro

Preocupado com a má classificação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (14º, com 22 pontos), o técnico Vanderlei Luxemburgo pode poupar alguns atletas na partida contra o Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque. O que pode soar como um desdém por parte do adversário não é encarado da mesma forma pelo lateral-esquerdo Egídio, que vê tudo isso como um jogo de cena do treinador para tirar a pressão de sua equipe.

"Não tem isso de priorizar uma ou outra competição. Temos que entrar concentrado independente de jogar um ou outro time, até porque quem entrar, se for alguém que não está jogando direto, vai querer mostrar serviço. Com o apoio da torcida, temos tudo para vencer e sem levar gols fora de casa, que é a nossa preocupação", disse o jogador palmeirense.

O fato do Cruzeiro não estar bem no Brasileiro também não parecer ser motivo para Egídio achar que o Palmeiras é favorito no jogo. Até porque, as equipes se enfrentaram recentemente e os mineiros venceram por 2 a 1, em jogo válido pelo Brasileiro.

"Agora é mata-mata. Temos que ter inteligência e formar de um jeito diferente o time. Eu gosto desse tipo de jogo, mais decisivos. Estou preparado para que a gente possa fazer um excelente jogo", assegurou.

Como um bom jogo decisivo, Palmeiras e Cruzeiro fazem mistério sobre a escalação para quarta-feira. No time mineiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo não divulgou a escalação, assim como Marcelo Oliveira no Palmeiras, que sequer comandou um treinamento coletivo com a possível formação palmeirense.