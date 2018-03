Lateral do Santos assume e divide culpa O lateral-direito Paulo César admitiu nesta quinta-feira que falhou no gol-relâmpago marcado por Galvão, aos 13 segundos, na derrota do Santos para o Paraná por 3 a 2, na estréia das equipes no Campeonato Brasileiro. Mas também dividiu a culpa com os demais companheiros. "Também errei, assumo minha culpa, mas o erro foi de todo mundo", disse. O lateral teme enfrentar um Botafogo ?mordido?, domingo, na Vila Belmiro. O time carioca foi goleado por 4 a 1 diante do Goiás em pleno Caio Martins. "Independente do adversário, temos de vencer a partida que será disputada dentro de casa". Paulo César entende que a crise da semana passada influenciou o time. "Queira ou não, qualquer coisa que traga maus fluidos para o grupo influencia, ainda mais quando a coisa não é bem explicada".